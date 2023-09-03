Новой мобилизации в России не будет: новости СВО на вечер 3 сентября Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России не будет новой волны мобилизации, поскольку план по набору контрактников выполняется, рассказал в эфире телеканала «Забайкалье» депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. По его словам, до конца года стоит план набрать 420 тысяч контрактников, и люди идут. Кроме того, народный избранник указал, что оборонно-промышленный комплекс страны не может одномоментно обеспечить одеждой, снаряжением, оружием, техникой, боеприпасами, едой, топливом и всем остальным большое количество мобилизованных, — например, если ставить задачу призвать сразу три миллиона человек.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе спецоперации. За сутки на Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях были уничтожены до 655 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин, две самоходные артиллерийские установки Krab, гаубицы «Мста-Б» и Д-20, три орудия Д-30, три гаубицы М119 и четыре артиллерийские системы М777. Средствами ПВО были перехвачены пять снарядов РСЗО HIMARS и управляемая авиабомба JDAM. Средствами РЭБ уничтожено и подавлено 34 украинских беспилотника. Три полевых склада боеприпасов ВСУ уничтожили в районах Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова, там же в районе Бекаровки сбили украинский истребитель МиГ-29. В районах населенных пунктов Высшетарасовка Днепропетровской области и Днепровское Херсонской области поразили два склада боеприпасов и пункт управления БПЛА.

Ночью беспилотники ВКС России нанесли групповой удар по хранилищам топлива для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута, назначенные объекты поражены, заявило Минобороны РФ.

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил украинских военных под Клещеевкой, рассказал начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили. По его словам, российские войска также уничтожила склады ВСУ с боеприпасами для систем С-200 под Славянском. Начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян, в свою очередь, сообщил об уничтожении места хранения бронемашин ВСУ на Херсонском направлении.

Фото: МО РФ ТОС Солнцепек

Разведчики ВДВ России пресекают любые попытки ВСУ проскользнуть в населенные пункты вблизи Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Российские десантники обнаруживают противника еще на подступах к городу, заявили в МО.

На полигоне под Краснодаром прошли водные гонки с участием бронетранспортеров 82А, прибывших из зоны СВО. Технику восстановили и оснастили улучшенной водометной системой, чтобы компенсировать вес, возросший за счет 30-миллиметровой пушки.

Взрывы прогремели днем в подконтрольном украинским войскам городе Херсоне, сообщили украинские СМИ. Местных жителей призывали оставаться в укрытиях. Воздушной тревоги объявлено не было. Утром также сообщалось о взрыве в контролируемом ВСУ городе Запорожье, тревога также не объявлялась.

Минобороны РФ опубликовало видео с ударом вертолета Ка-52 по бронемашине ВСУ. Экипаж «Аллигатора» разнес единицу техники точным ударом управляемой ракеты на Южно-Донецком направлении.

Telegram-канал «Архангел Спецназа» показал снимок с уничтоженной боевой машиной пехоты Bradley ВСУ, подбитой на Запорожском направлении. По данным канала, БМП уничтожили вместе с пехотой. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Издание «Украина.ру» сообщило о вспышке «болезни легионеров» в рядах ВСУ, из-за которой якобы пришлось госпитализировать два батальона. Предположительно, инфекцию подхватили около тысячи военнослужащих.

В Белгороде система ПВО сбила украинский БПЛА на подлете к городу, никто не пострадал, разрушений на земле также не зафиксировано, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Минобороны РФ сообщало, что дрон ВСУ был уничтожен около 12:30. Утром украинские войска также обстреляли белгородский поселок Уразово, сообщал Гладков. По его словам, никто не пострадал.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что с 1 января 2023 года, согласно данным МО, на контрактную службу поступило 280 тысяч человек. Часть из них пребывала в запасе, другие являются добровольцами, уточнил политик.

Военный обозреватель Геннадий Алехин заявил о панических настроениях в военкоматах Харькова. По его словам, практически все харьковчане ожидают тотальной мобилизации в сентябре.

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