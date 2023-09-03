Появилось видео вертолетного удара по бронемашине ВСУ Минобороны показало кадры удара вертолета Ка-52 по бронемашине ВСУ

Фото: МО РФ

Разведывательно-ударный вертолет нового поколения Ка-52 «Аллигатор» нанес удар по боевой бронированной машине Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения СВО. Кадры успешной атаки ракетами по технике противника опубликовало Минобороны России.

Ранее российский экипаж ударного вертолета Ми-28 («Ночной охотник») уничтожил на Южном фронте отряд пехоты ВСУ при его попытке сменить позиции. Противник передвигался на нескольких пикапах. Вражеская пехота была уничтожена ракетами С-13 с объемно-детонирующей боевой частью. Потери противника составили до взвода солдат.

До этого сообщалось, что спасатели и инженеры Воздушно-космических сил России восстановили и вернули на базу боевой вертолет Ми-28, который экстренно сел у линии боевого соприкосновения на Артемовском направлении в зоне СВО. Экипаж Ми-28 совершил экстренную посадку из-за разрушения лопасти. На помощь пришел вертолет Ми-8 с запчастями и техническим составом. От начала ремонта до взлета с поля прошло 30 минут.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой ранее предположил, что любой транспортно-боевой вертолет, состоящий на вооружении ВС РФ, найдет и уничтожит украинские БПЛА. Он отметил, что дежурство для уничтожения дронов таким способом будет идти круглые сутки.