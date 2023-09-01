Герой России объяснил преимущества вертолетов в борьбе с БПЛА Герой России Липовой: вертолеты не позволят БПЛА использовать мертвые зоны ПВО

Фото: МО РФ

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал NEWS.ru, что вертолеты — одни из лучших борцов с БПЛА. Он отметил, что винтокрылые машины способны выявлять и уничтожать дроны на сверхмалых высотах (до 50 метров), как раз там, где они не всегда заметны для РЛС систем ПВО.

Вертолеты изначально создавались для борьбы с низколетящими целями. Это как раз БПЛА, а также малокалиберная авиация типа Cessna и Ан-2, это летательные аппараты, чья максимальная скорость не превышает 300 км/ч. Вертолет, грубо говоря, призван выявлять и уничтожать БПЛА там, где дроны пытаются прорваться в мертвой зоне РЛС ПВО — под лучом, на сверхмалой высоте — до 50 метров, — подчеркнул Липовой.

Эксперт добавил, что вертолет обладает большей свободой действий и маневров, нежели истребитель — он может максимально приблизиться к цели, зависнуть, «кружить» рядом с БПЛА и безошибочно определить тип дрона.

Вертолет сможет приблизиться к цели, визуально определить ее тип, наш это БПЛА, не наш, чтобы не ошибиться. Вертолет, в отличие от истребителя, может зависнуть, кружить рядом с БПЛА, лететь боком и так далее. Вертолеты оснащены всем необходимым для уничтожения БПЛА: пулеметы, 20-мм и 30-мм авиапушки, ракеты класса «воздух-воздух», — заявил Липовой.

Он пояснил, что оружие для уничтожения БПЛА выбирается в зависимости от типа дрона и расстояния до него: если БПЛА в километре и ближе, то, скорее всего, его собьют из пулемета или авиапушки, а не ракетой.

Если скорость БПЛА 400-600 км/ч, то это уже задача средств ПВО, — подытожил Липовой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на территории города Орла появится аэропорт, который будет предназначен для перехвата дронов, летящих по направлению к Москве. По его словам, в столице сделали многое для защиты города от беспилотников. Собянин подчеркнул, что украинские власти почти каждый день пытаются совершить теракты в Москве.

До этого стало известно, что российский вертолет Ми-28Н уничтожил украинский дрон в небе над Орловской областью. Это первый случай поражения беспилотника при помощи данной модели вертолета. Отмечается, что огонь велся из 30-миллиметровой пушки, цель была обнаружена при помощи надвутолочного радара и тепловизора. Специалисты вычислили траекторию полета дрона, и вертолет был отправлен на перехват.