Герой России раскрыл детали создания орловского аэропорта для борьбы с БПЛА Герой РФ Липовой: анти-БПЛА-аэропорт в Орле могут оснастить средствами ПВО и РЭБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил в разговоре с NEWS.ru, что аэропорт в Орле, создаваемый специально для борьбы для БПЛА, летящими в сторону Москвы, снабдят, кроме вертолетов, средствами ПВО и РЭБ. Он не исключил, что после СВО объект станет многофункциональным и гражданским.

Аэропорт в Орле много лет не работал, так как находился в тени авиаузлов Москвы, Белгорода и Курска. Предположу, что после СВО орловский аэропорт станет многофункциональным и гражданским — взлетать начнут и вертолеты, и самолеты. Не исключаю, что в Орле разместят не только вертолеты, но и средства ПВО и РЭБ для создания зон, где БПЛА начнут терять управление и падать, чтобы вероятность пролета БПЛА свести к нулю, — отметил Липовой.

На территории города Орла появится аэропорт, который будет предназначен для перехвата дронов, летящих по направлению к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления в День работников комплекса городского хозяйства, передает РИА Новости. По его словам, в Москве сделали многое для защиты города от беспилотников.

Собянин подчеркнул, что украинские власти почти каждый день пытаются совершить теракты в Москве. Обустройство аэропорта в Орле еще не закончено, однако уже 30 августа один из российских вертолетов сбил летящий в сторону столицы вражеский дрон, отметил мэр.

Ранее стало известно, что российский вертолет Ми-28Н уничтожил украинский дрон в небе над Орловской областью. Это первый случай поражения беспилотника при помощи данной модели вертолета. Отмечается, что огонь велся из 30-миллиметровой пушки, цель была обнаружена при помощи надвутолочного радара и тепловизора. Специалисты вычислили траекторию полета дрона, и вертолет был отправлен на перехват.