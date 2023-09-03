ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и место хранения бронемашин ВСУ

Фото: МО РФ

ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА и место хранения бронемашин ВСУ на Херсонском направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян. Также в районе населенного пункта Ингулец российские военные ликвидировали гаубицу М777 американского производства.

Нанесено огневое поражение по месту хранения вооружения и боевых бронированных машин и пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, — сказал Кодрян.

Он отметил, что за прошедшие сутки военные группировки «Днепр» уничтожили артиллерийские орудия Д-30 и минометные расчеты украинской армии у населенных пунктов Гончарная, Веровка, Бургунка и Отрадокаменка.

Ранее начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили сообщил, что расчет российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ударил по скоплению живой силы противника под Клещеевкой в Артемовском районе ДНР. По его словам, огневое поражение также было нанесено украинским подразделениям в районе Андреевки и Раздоловки.

До этого Вооруженные силы России отразили пять контратак украинской армии на Купянском направлении. При этом потери ВСУ составили до роты. Российские военные продолжили наступление на Купянском направлении и завладели двумя опорными пунктами ВСУ.