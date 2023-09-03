Российский «Солнцепек» уничтожил живую силу ВСУ под Артемовском Расчет «Солнцепека» нанес удары по украинским войскам в районе Клещеевки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Расчет российской тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» ударил по скоплению живой силы противника под Клещеевкой в Артемовском районе ДНР, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра Южной группировки войск Георгий Минесашвили. По его словам, огневое поражение также было нанесено украинским подразделениям в районе Андреевки и Раздоловки.

Кроме того, артиллерия Южной группировки ликвидировала украинские склады боеприпасов для систем С-200 под Славянском. Недалеко от Белой горы российские бойцы уничтожили американскую буксируемую гаубицу M119, буксируемую гаубицу «Мста-Б», а также Д-20 в Иванодарьевке и три миномета 120-го калибра.

Штурмовая и армейская авиация ударили по пехоте и боевой технике противника. ВСУ понесли потери на Лисичанском, Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в зоне СВО. На кадрах показано, как расчет установки поражает технику и живую силу ВСУ.

В середине августа Ростех показал отечественную военную технику в виде фантастических персонажей. В качестве механизированных монстров изображены истребитель пятого поколения Су-57, танк Т-90М «Прорыв», барражирующий боеприпас «Ланцет», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», разведывательно-ударный вертолет Ка-52 и тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек».