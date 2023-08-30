Минобороны России показало работу «Солнцепека» по технике и бойцам ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны России опубликовало видео работы тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» в зоне СВО. На кадрах показано, как расчет установки поражает технику и живую силу ВСУ.

Военкор Андрей Руденко до этого опубликовал видео уничтоженных украинских танков. На кадрах видны подбитые Leopard и T-72.

До этого Руденко сообщил, что российские военные нанесли серию точных ударов по окопам ВСУ на Лисичанском направлении. Как уточнил журналист, позиции противника накрыли артиллеристы 6-й бригады группировки «Юг» Вооруженных сил России.

Руденко также опубликовал видео, на котором показан момент поражения укрепрайона ВСУ. Противник закрепился на пересеченной местности у лесополосы, оборудовав сложную сеть окопов, которые стали целью российских артиллеристов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения украинской бронетехники с помощью FPV-дронов. На видео видно, как БПЛА-камикадзе подбивает бронетранспортер ВСУ американского производства.

Telegram-канал «Изнанка» публиковал видео, на котором показано, как российские артиллеристы накрыли огнем самоходную гаубицу Caesar французского производства в зоне СВО. Орудие ВСУ, замаскированное в лесополосе, уничтожили в районе одного из участков на Запорожском направлении.