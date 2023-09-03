БПЛА ВКС России ударили по хранилищам топлива ВСУ в порту Рени под Одессой

Фото: МО РФ

Ночью ВКС России нанесли групповой удар беспилотниками по хранилищам топлива для снабжения украинской военной техники в порту Рени Одесской области, сообщило Минобороны РФ. Цель удара достигнута, следует из заявления в Telegram-канале ведомства.

Сегодня ночью ВКС России нанесен групповой удар беспилотными летательными аппаратами по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени Одесской области. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — указано в сообщении МО РФ.

Также в районе населенного пункта Бекаровка в Запорожской области истребительной авиацией ВКС был сбит истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, сообщило Минобороны. В районах Новоселовки, Червоной Криницы и Орехова были уничтожены три полевых склада боеприпасов подразделений ВСУ. В районе Червоной Дибровы в ЛНР был поражен пункт управления беспилотными летательными аппаратами. В районах Высшетарасовки Днепропетровской области и Днепровского Херсонской области были поражены два склада боеприпасов и пункт управления БПЛА.

Всего, по данным МО РФ, на Донецком, Запорожском, Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях за сутки ВСУ потеряли до 655 военнослужащих.

Ранее военкор Юрий Котенок выложил кадры с изображением стоянки бензовозов, по его словам, попавшей под удар беспилотниками «Герань» в окрестностях порта Рени. Обозреватель отметил, что один из БПЛА поразил топливохранилище.