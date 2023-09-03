Опубликованы кадры из атакованного «Геранями» порта Рени в Одессе Военкор Котенок показал кадры последствий ночного удара по порту Рени в Одессе

Фото: t.me/gu_dsns_zp

Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале фотокадры последствий удара в окрестностях порта Рени в Одессе. По его словам, одной из целей атаки стала стоянка бензовозов. Военкор утверждает, что удары наносились «Геранями». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Он подчеркнул, что один из беспилотников поразил топливохранилище.

В ночь на 3 сентября Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в порту Рени прогремели сильные взрывы. Местные власти ситуацию не комментировали. По данным украинских мониторинговых каналов, в районе порта было зафиксировано не менее трех взрывов.

До этого сообщалось о взрывах в Житомирской и Винницкой областях Украины. Тогда воздушную тревогу объявили на большей части территории страны.

В конце августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам главы города, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение частей ракеты было зафиксировано в Шевченковском районе. Мэр города призвал жителей спрятаться в укрытии до дополнительной информации.