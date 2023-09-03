ВСУ обстреляли белгородский поселок Уразово Гладков сообщил об обстреле поселка Уразово со стороны ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Украинские войска утром обстреляли поселок Уразово в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате удара ВСУ обошлось без пострадавших.

Сегодня утром под обстрел ВСУ попал поселок Уразово Валуйского городского округа. Пострадавших нет. Повреждения различной степени получили четыре частных домовладения и один легковой автомобиль, — написал Гладков.

По словам главы региона, на месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба.

2 сентября Гладков сообщал о гибели жителя поселка Уразово в результате попадания снаряда ВСУ. Мужчина скончался, получив осколочные ранения, которые оказались несовместимы с жизнью. Губернатор позже уточнил, что поселок был обстрелян из РСЗО. Гладков встретился с семьей погибшего, те рассказали, что молодой парень погиб, когда пришел в гости к другу и вышел за пиццей. Также при обстреле пострадали еще двое человек: мужчина получил осколочные ранения грудной клетки, у женщины диагностировали ранения плеча, лица, шеи и спины. Состояние пострадавших оценивалось врачами как тяжелое. В общей сложности при атаке были повреждены около 20 частных домов.