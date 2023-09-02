«Вышел за пиццей»: Гладков о жертве обстрела в Уразово Гладков: погибший в Уразово парень вышел за пиццей и попал под обстрел ВСУ

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков встретился с семьей погибшего жителя Уразово, попавшего под обстрел ВСУ из реактивных систем залпового огня. По словам главы региона, молодой парень в свой выходной день отправился к другу в гости. В момент начала обстрела он вышел за пиццей и получил смертельные ранения. Гладков пообещал оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

Молодой парень в свой выходной пришел к другу в гости. Вышел за пиццей. В этот момент и начался обстрел из РСЗО. К большому горю, полученные травмы были несовместимы с жизнью, — написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил, что пострадала женщина, которая привезла пиццу. Она получила непроникающие осколочные ранения головы, грудной клетки, верхних и нижних конечностей.

Третьим пострадавшим при обстреле ВСУ является друг погибшего, который в момент прилета находился в помещении за компьютером. Гладков подчеркнул, что от смерти жителя населенного пункта спасли две большие музыкальные колонки на подоконнике, которые приняли на себя подавляющую часть летевших осколков. Он получил непроникающие осколочные ранения мягких тканей головы и грудной клетки. Врачи обработали раны и отпустили его домой на амбулаторное лечение.

Повреждены 29 частных домовладений и четыре машины.

2 сентября Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгое Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.