Власти подтвердили гибель жителя после обстрела поселка под Белгородом Гладков: в результате обстрела поселка Уразово погиб мирный житель

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мирного жителя в результате обстрела поселка Уразово. Еще два человека пострадали. Ранее об этом сообщали военкоры. Гладков уточнил, что у мужчины диагностированы осколочные ранения грудной клетки, у женщины повреждены плечо, лицо, шея и спина.

Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Ещё двое жителей пострадали: у мужчины осколочные ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины, — написал Гладков в Telegram.

Все пострадавшие доставлены в больницу, добавил губернатор. Их состояние оценивается как тяжелое.

Всего в результате обстрела повреждения получили около 20 частных домов. На местах происшествия работают оперативные и аварийные службы. Они совершают подомовой обход.

Ранее о гибели одного мирного жителя и ранении еще двоих при обстреле поселка Уразово писал военкор Юрий Котенок.

До этого губернатор Курской области сообщил об обстреле деревни Успеновки Кореневского района. По его словам, в результате атаки от взрывной волны пострадала одна женщина. Губернатор уточнил, что Вооруженные силы Украины выпустили по региону три снаряда.