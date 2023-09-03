Украинский беспилотник попытался приблизиться к Белгороду Гладков: система ПВО сбила беспилотник в небе над Белгородом

Фото: МО Украины

В Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, в небе над городом был сбит беспилотный летательный аппарат. В результате атаки никто не пострадал.

В Белгородском районе сработала наша система ПВО — сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Информацию о попытке беспилотника атаковать Белгород также подтвердили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в районе 12:30 средствами противовоздушной обороны был уничтожен дрон противника.

Сегодня около 12.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам в Российской Федерации. Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Днем ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область несколько раз. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили по меньшей мере два беспилотных летальных аппарата противника. Последний по счету инцидент произошел в 15:00.