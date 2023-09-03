ВС РФ пресекают все попытки ВСУ продвинуться к Артемовску

Фото: МО РФ

Разведчики Воздушно-десантных войск России пресекают любые попытки Вооруженных сил Украины зайти в населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от Артемовска, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Военные обнаруживают противника еще на подступах к городу.

Они пытаются где-то проскользнуть, чтобы попасть в соседние поселки (у Артемовска — ред. NEWS.ru), — рассказал старший разведчик с позывным Вассо.

Для выявления украинских войск разведчики используют оптические приборы и беспилотники. Совместно с артиллерией ВДВ ликвидируются вражеская техника и живая сила ВСУ. Также применяются противотанковые управляемые ракеты и минометы.

Ранее начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что Вооруженные силы России отразили пять контратак украинской армии на Купянском направлении. По его словам, потери ВСУ составили до роты. Российские военные продолжили наступление на Купянском направлении и завладели двумя опорными пунктами ВСУ, уничтожив более взвода украинских войск, отметил глава пресс-центра. Также в ходе контрбатарейной борьбы были ликвидированы самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.