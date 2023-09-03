На подконтрольной Украине части Запорожья произошел взрыв

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На подконтрольной Украине части города Запорожья произошел взрыв, сообщает издание «Страна.ua». Вместе с тем воздушная тревога в населенном пункте не объявлялась. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Иных подробностей издание пока не приводит.

2 сентября в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Запорожье также произошел взрыв. Других подробностей не приводилось. При этом звучали сирены воздушной тревоги в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины села Конские Раздоры в Пологовском районе Запорожской области. Пять мирных жителей были ранены. Кроме этого, разрушения получили офисное помещение и магазин, а также ангар и техника. В нескольких жилых домах выбито остекление.

1 сентября военкоры сообщили, что серьезные потери понесла одна из бригад ВСУ в результате попытки наступления в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Также российским военным удалось нарушить эвакуационные мероприятия.