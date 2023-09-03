В Херсоне прогремели взрывы

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В подконтрольном украинской армии городе Херсоне прогремели взрывы, сообщило украинское издание Klymenko Time. Местных жителей призывали оставаться в укрытиях.

Telegram-канал «Иди и смотри» отмечает, что на подконтрольной Киеву части Херсонской области перед взрывами не объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 3 сентября мощные взрывы прогремели в одесском порту Рени. Российский военкор Юрий Котенок сообщал, что дроны «Герань» поразили военные объекты на прилегающей к порту территории. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» при этом сообщал о взрывах в районе морского порта Измаил в Одесской области. Канал передавал, что после 01:20 пять групп БПЛА-камикадзе были зафиксированы в Измаильском районе недалеко от границы с Румынией. Минобороны РФ позже заявило, что ночью беспилотники ВКС нанесли группой удар по хранилищам топлива для снабжения военной техники ВСУ в порту Рени, цель удара достигнута, назначенные объекты поражены.

Утром 3 сентября украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном украинской армии городе Запорожье. 2 сентября также сообщалось о взрывах в Запорожье, при этом на подконтрольной ВСУ части региона была объявлена воздушная тревога.