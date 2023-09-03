Опубликован снимок с подбитой БМП Bradley ВСУ на Запорожском направлении «Архангел Спецназа»: ВС РФ уничтожили БМП Bradley ВСУ на Запорожском направлении

Фото: МО РФ

Российские войска ночью уничтожили украинскую БМП Bradley на Запорожском направлении, сообщил Telegram-канал «Архангел Спецназа». По данным канала, при ударе по боевой машине ВСУ от нее отлетела башня. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Подбитую Bradley показали на снимке с беспилотника. Судя по снимку, опубликованному в канале, результаты работы по БМП сняли уже с утра. Уточняется, что БМП была уничтожена вместе с пехотой.

Согласно информации «Архангела Спецназа», по состоянию на 10:00 подразделения в районе населенного пункта Работино отошли в посадки и удерживают позиции. Отмечается, что силы 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ подорвались на всех минных заграждениях и понесли значительные потери в живой силе. По данным канала, некоторые украинские военные уже отказываются идти в наступление на этом участке.

В районе населенного пункта Вербовое наступательные действия ВСУ также не имеют успеха, передает канала со ссылкой на бойцов с места. Утверждается, что ВСУ пытаются накатываться волнами, после ответного огня откатываются, перегруппировываются и начинают по новой.

Ранее жители села Работино приняли участие в досрочном голосовании на выборах, которые состоялись в Токмаке, сообщила председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко. По ее словам, члены избиркома пришли к людям, которые вынуждены были уехать в Токмак, и они смогли проголосовать на дому.