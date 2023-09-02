Досрочные выборы прошли в селе Работино в Запорожской области Жители запорожского Работино поучаствовали в досрочных выборах в Токмаке

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Жители села Работино Ореховского района Запорожской области поучаствовали на выборах в Токмаке, передает РИА Новости со ссылкой на председателя избирательной комиссии региона Галину Катющенко. Она уточнила, что к жителям Работино в Токмаке пришли члены избирательных комиссий, и люди смогли проголосовать на дому.

У нас сегодня имели возможность проголосовать жители села Работино Ореховского района, те, которые вынуждены были уехать на территорию города Токмак. К ним пришли члены участковых избирательных комиссий, и люди смогли проголосовать на дому, — сказала Катющенко.

По ее словам, явка на третий день досрочного голосования составила 11,2%.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что ВСУ пересекли первую линию обороны РФ на южном фронте. Предполагается, что генерал имеет в виду село Работино на Ореховском направлении. Врио губернатора региона Евгений Балицкий в то же время сообщил, что это село остается в «серой зоне». По его словам, населенный пункт полностью разрушен и в нем нет ни российских, ни украинских войск. Минобороны России эту информацию не комментировало.