Батальоны ВСУ поразило опасное инфекционное заболевание В двух батальонах ВСУ выявили вспышку «болезни легионеров»

Фото: МО Украины

Два батальона Вооруженных сил Украины пришлось госпитализировать из-за опасного инфекционного заболевания — «болезни легионеров» или легионеллеза, сообщило издание «Украина.ру». Речь идет о подразделениях, принимающих участие в боях на Купянском направлении.

По информации издания, впервые заболевание выявили в рядах 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Командование длительное время пыталось умолчать о вспышке, однако инфекция распространилась на другой стрелковый батальон. Всех бойцов вынуждены были отправить в инфекционные больницы Харькова.

Речь может идти примерно о тысяче военнослужащих. На оставленные ими позиции перебросили 32-ю отдельную механизированную бригаду. Издание уточняет, что бойцы расквартированы в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины на Сватовском-Кременском участке фронта страдают от нехватки питьевой воды и качественной еды. По его словам, у военнослужащих все чаще диагностируют пищевые отравления и диарею. На передовой наблюдается полнейшая антисанитария, а продукты, поставляемые ВСУ, как правило, с истекшим сроком годности, добавил он.