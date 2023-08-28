В ЛНР сообщили, что ВСУ не хватает воды и еды Марочко: ВСУ не хватает еды и питьевой воды на Сватовско-Кременском участке

Фото: МО Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины на Сватовско-Кременском участке фронта страдают от нехватки питьевой воды и качественной еды, написал в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. По его словам, у военнослужащих все чаще диагностируют пищевые отравления и диарею. На передовой, добавил подполковник, наблюдается полнейшая антисанитария.

На Сватовско-Кременском участке у украинских боевиков отмечается резкий рост санитарных потерь в связи с некачественной едой и питьевой водой. У военнослужащих, поступающих в медучреждения, наблюдаются пищевые отравления, заболевания ЖКТ, диарея, — рассказал Марочко.

Все продукты, которые поставляются украинским бойцам, с истекшим сроком годности, добавил он. Так происходит, потому что их хранят в ненадлежащих условиях. Аналогичные проблемы наблюдаются и у бойцов, находящихся под Красным Лиманом.

Ранее Марочко заявил, что украинские бойцы на Купянском направлении пытаются ввести в заблуждение российских разведчиков. По его словам, военнослужащие используют «радиоигры». Кроме того, они активно строят ложные позиции с макетами бронетехники и артиллерийских орудий.