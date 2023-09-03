Восстановленные БТР из зоны СВО приняли участие в водных гонках

Фото: МО РФ

Водные гонки с участием бронетранспортеров 82А, прибывших из зоны спецоперации, прошли на полигоне под Краснодаром, сообщает Zvezdanews. Технику восстановили после боевых действий, а также оснастили улучшенной водометной системой. Она предназначена для компенсации веса пушки.

Бронетранспортер способен разогнаться до скорости 10 км/ч, несмотря на свой вес в 14 тонн. По завершении гонок техника отправляется на проверку. Внутренности машины осматривают на наличие влаги. Как уточнило издание, за время гонок в БРТ не проникло не единой капли.

Украинскую технику из зоны спецоперации тем временем показали на прошедшем форуме «Армия-2023». В «трофейной» экспозиции было представлено более 450 экспонатов, многие из которых в рабочем состоянии. Среди выставленной техники британский бронеавтомобиль Husky, БТР М-113, австралийский автомобиль Bushmaster, американские бронeвики HMMWV, французский колесный танк AMX-10RCR и многое другое.

Экспозицию лично оценил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что технику противника не стоит недооценивать. По словам политика, среди нее попадаются как хорошие образцы, так и плохие.