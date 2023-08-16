Медведев осмотрел трофейную технику в парке «Патриот» Медведеву в парке «Патриот» показали захваченную на спецоперации технику НАТО

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев осмотрел трофейную технику НАТО, представленную на форуме «Армия-2023», передает корреспондент РИА Новости. По его словам, среди техники противника попадаются как хорошие образцы, так и неудачные, но ее не нужно недооценивать.

Очень полезно. На самом деле я считаю, что нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника, — сказал Медведев.

Зампреду Совбеза РФ продемонстрировали артиллерийcкую установку М777 американского производства, немецкую робoтизированную машину разминирования MineWоlf, американские бронeвики HMMWV (более известны как «Хаммер»). Также он осмотрел австрaлийский бронеавтомобиль Bushmаster, американский БТР М-113, шведскую БМП CV90-40, французский колесный танк AMX-10RCR, а также британские боевые машины Huskу, Mastiff и АТ-105 Saxon.

Ранее сообщалось, что специалисты входящего в Ростех НПО «Высокоточные комплексы» исследовали шесть типов захваченных в ходе СВО западных машин, в том числе из Франции, Германии и США. Там отметили, что сотрудники Курганмашзавода изучают западную технику, находят ее слабые места и сильные стороны.