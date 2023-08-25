Уже второй год подряд на форуме «Армия-2023» проходит выставка трофейной техники, которую российским бойцам удалось захватить во время СВО на Украине. В экспозиции представлено более 450 экспонатов. Многие из них в рабочем состоянии. Захваченные трофеи: британский бронеавтомобиль Husky, БТР М-113, который произведен в США, австралийский автомобиль Bushmaster и многое другое. Сравните этот год с прошлым с помощью наших роликов и поделитесь своим мнением в комментариях. Все самое интересное — в материале NEWS.ru.