Москву и Севастополь атаковали беспилотники: новости СВО на утро 10 августа

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Минобороны РФ сообщило о пресечении попыток Киева в ночь на 10 августа атаковать Москву и Севастополь ударными беспилотниками. В ведомстве заявили, что два дрона, которые направлялись в сторону столицы, были уничтожены силами ПВО в небе над Малоярославским районом Калужском области и над территорией Одинцовского района Подмосковья.

Вблизи Севастополя средства ПВО поразили два беспилотника. Еще девять были подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение в Черном море, не достигнув цели. В результате пресеченных атак пострадавших и разрушений нет, отметили в Минобороны РФ.

До этого о сбитых на подлете к столице беспилотниках сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, средства ПВО сбили два ударных беспилотника в районе ЦКАД и в Калужской области.

Российские военнослужащие в ходе спецоперации уничтожили более 30% полученной Украиной военной техники западного производства, заявил командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, большая часть оставшейся у ВСУ техники находится на восстановлении. Военный также отметил, что украинские войска несут потери «по всему периметру», выбита из строя большая часть офицерского состава младшего звена, который должен был проводить наступательные операции.

Истребители-бомбардировщики Су-34 уничтожили более десяти объектов ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях, заявил начальник пресс-центра «Юг» Вадим Астафьев. Он отметил, что российские силы также поразили места скопления украинских войск в районе Белогоровки, Веселого, Авдеевки, Курдюмовки и Клещеевки.

В ночь на четверг, 10 августа, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Первой в 23:22 прозвучала сирена в Винницкой области, затем в течение четырех минут в красной зоне оказалась вся страна.

Военная администрация Киевской области сообщила о сработавшей системе ПВО в ночь на 10 августа. По информации украинских СМИ, в регионе прогремела серия взрывов. Кроме того, издание «Зеркало недели» сообщило также о взрывах и работе ПВО в Хмельницкой области. До этого украинское издание Klymenko Times оповестило о серии взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

Генерал ВСУ Александр Сырский признал, что ВС России в ходе масштабного наступления могут взять под контроль Купянск. По его словам, российские войска уже создали ударный кулак на этом направлении, сейчас в регионе идут очень интенсивные бои.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что более половины боеприпасов, которые используют украинские военные на Запорожском направлении, являются кассетными. По его словам, ВСУ наносят удары этими снарядами как на линии боевого соприкосновения, так и по жилым районам области.

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что на подлете к городу Шебекино средства противовоздушной обороны сбили воздушную цель. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал, какие-либо разрушения частных домовладений не зафиксированы.

Представительство ДНР в СЦКК сообщило, что украинские силы обстреляли Донецк и его окрестности, выпустив за 1,5 часа 25 кассетных боеприпасов. По данным ведомства, под огонь ВСУ попали Петровский, Кировский и Киевский районы Донецка, Ясиноватая и Кировский район Макеевки.

Российские войска обладают всеми необходимыми ресурсами и резервами, чтобы при необходимости быстро пересечь Днепр и дойти до Киева, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. Он уверен, что благодаря высокому уровню военной подготовки ВС РФ смогут перейти в наступление по всей линии фронта.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВС РФ перехватили инициативу на передовой, отбив контрнаступление украинских войск. По его словам, российские силы начали постепенно наступать на разных направлениях фронта и уже продвинулись на 11 километров на Харьковском направлении.

Издание Al Khaleej сообщило, что провал контрнаступления ВСУ привел к ухудшению отношений Киева и Запада. По его информации, американцы и европейцы потеряли надежду на достижение победы над Россией в украинском конфликте и теперь ждут начала его урегулирования.

Президент США Джо Байден намерен 10 августа попросить у конгресса дополнительную финансовую помощь для Украины на миллиарды долларов. По информации издания Politico, Вашингтон планирует выделить Киеву не только вооружения, но и «другой вид помощи».

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