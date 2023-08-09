Гладков: система ПВО сбила воздушную цель на подлете к Белгороду

Фото: МО РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о работе системы противовоздушной обороны в небе над Шебекинским городским округом. По его словам, воздушная цель была нейтрализована на подлете к городу. Минобороны РФ соответствующую информацию не комментировало.

Над Шебекинским городским округом сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлете к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию, — сообщил Гладков.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал, добавил он. Какие-либо разрушения частных домовладений также не зафиксированы.

Ранее Гладков сообщил о гибели одного человека от осколочных ранений в результате обстрела поселка Горьковский Грайворонского округа со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, еще четверо граждан пострадали. Бригады скорой помощи доставили жителей поселка в больницы.

Также Гладков сообщал о пострадавшем жителе села Колотиловка в результате падения неустановленного объекта. По словам главы региона, мужчина получил осколочные ранения. После падения объекта произошло возгорание на территории частного домовладения, добавил он. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.