Польша и Финляндия стали угрозой для России: новости СВО на вечер 9 августа Последние новости об СВО на Украине

Фото: Spc. Austin Steinborn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил о кратно возросших угрозах военной безопасности России на западном и северо-западном направлениях. Он назвал серьезным дестабилизирующим фактором вступление Финляндии в состав НАТО, а также перспективы членства Швеции в Альянсе. Шойгу также указал на риски из-за Польши, которая масштабно закупает оружие у США, Британии и Южной Кореи. По данным министра, в непосредственной близости от границ РФ и Белоруссии дислоцируются около 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники и 650 самолетов и вертолетов НАТО.

Минобороны РФ опубликовало сводку о ходе специальной военной операции на Украине. По данным ведомства, за сутки на Купянском, Донецком, Запорожском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Херсонском направлениях российскими войсками были уничтожены около 795 украинских военных, три танка, 16 боевых бронированных машин, три артиллерийские системы М777 производства США, три самоходных артиллерийских установки Krab польского производства, две гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», самоходная гаубица «Акация», три орудия «Гиацинт-Б» и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Кроме того, средствами ПВО за сутки были перехвачены девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS и сбиты 35 украинских беспилотников.

Фото: МО РФ

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал, что главком ВКС России генерал Сергей Суровикин был отстранен от спецоперации на Украине. Парламентарий не назвал причины такого решения. Депутат также заявил, что ему неизвестно текущее местоположение Суровикина.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что по состоянию на 14:30 с начала суток 9 августа украинские войска выпустили по Донецку 163 боеприпаса. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись Киевский, Кировский и Петровский районы города, а также Горловка. В результате попадания снаряда в жилой двухэтажный дом в Петровском районе погибла маленькая девочка, еще два человека получили ранения, один человек был ранен в Киевском районе, были повреждены шесть жилых домов, а также здание школы.

Telegram-канал «Архангел спецназа» опубликовал видео перемещения разведывательной группы российских военных по территории противника. На кадрах показано, как бойцы ВС РФ изучают местность и выявляют места скопления личного состава и военной техники ВСУ.

Дальнейшая военная поддержка Украины со стороны США вызывает все больше вопросов в связи с тем, что контрнаступление ВСУ не оправдало ожиданий Запада, сообщил CNN. Телеканал отметил, что огромное влияние на исход конфликта может иметь смена политических сил в стране по итогам президентских выборов, которые состоятся в конце 2024 года.

Западная аудитория с воодушевлением встречает новости о грядущем новом пакете военной помощи США для Украины и одобрении американским президентом Джо Байденом обучения украинских летчиков полетам на F-16, отметил военкор Евгений Поддубный. По его словам, самих американцев в преддверии президентских выборов в Соединенных Штатах убеждают, что их благополучие зависит от того, сумеет ли Украина одержать победу в конфликте.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что участники СВО начали обучать операторов БПЛА в Севастопольском госуниверситете. По его словам, в вузе запустили новый курс для подготовки операторов как воздушных, так и морских беспилотных систем.

Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой заявил, что ВСУ могут использовать для посадки самолетов дороги вместо аэродромов, но при этом столкнутся с трудностями. Он пояснил, что посадить на шоссе авиацию можно, но взлетать проблематично, поскольку на трассе слишком много мусора, который может попасть в двигатель и вывести его из строя.

Подполковник ВСУ Юрий Баранецкий ликвидирован в зоне СВО, сообщил военкор Евгений Поддубный. По информации журналиста, Баранецкий проходил боевую подготовку в Великобритании и служил в составе 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ, руководил одним из украинских танковых подразделений на Запорожском направлении.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал решение США о поставке кассетных боеприпасов Киеву военным преступлением. По его данным, такой шаг продиктован нарастающим дефицитом снарядов у ВСУ. Шойгу также отметил, что страны НАТО активно прорабатывают вопрос о передаче Украине тактических истребителей F-16. Готовность Запада вкладывать в Украину значительную часть своих ресурсов с целью переломить ситуацию на поле боя создает серьезные риски дальнейшей эскалации, подчеркнул глава Минобороны.

Фото: US Air Force F-16

Немецкие танки Leopard 1 неэффективны при наступлении ВСУ, констатировали авторы Telegram-канала «Старше Эдды». По их утверждению, броня боевой машины не способна выдержать огонь современных противотанковых средств, начиная со 100-миллиметровых пушек танков Т-55.

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил, что ночью ВСУ перебросили пехоту в лесополосы в районе Работино. По данным канала, украинские войска начали активно применять кассетные боеприпасы. Кроме того, по его информации, ВСУ высадились севернее Пятихаток, где вели бой с помощью артиллерии, но по ним наносились удары FPV-дронами.

Французский депутат Фредерик Матье предупредил главу МВД Жеральду Дармадену об угрозе для внутренней безопасности республики из-за возвращения наемников с Украины. По словам парламентария, в составе Интернационального легиона ВСУ насчитывается около 400 французов, из которых около 100 идентифицируют себя как часть ультраправого движения.

Немецкий депутат Гезине Летч призвала правительство ФРГ потребовать от президента Украины Владимира Зеленского демонтировать все памятники Степану Бандере в его стране. Парламентарий напомнила, что Бандера как идейный лидер украинских националистов был ответственен за убийства десятков тысяч мирных жителей Польши.

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