Силы ПВО отразили атаку дронов на Москву: новости СВО на утро 9 августа

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны РФ заявило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку беспилотниками в столичном регионе. В ведомстве сообщили, что силы противовоздушной обороны уничтожили два БПЛА, в результате атаки пострадавших и разрушений нет.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о попытке пролета в столицу двух дронов, российские ПВО сбили один БПЛА в районе Домодедово, другой в районе Минского шоссе.

Российские силы взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, это очень серьезный результат продвижения ВС России, а движение военнослужащих вглубь территории противника идет достаточно активно.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что ВС РФ сорвали шесть атак украинских военных на Сватовском и Краснолиманском направлениях. При этом потери ВСУ составили около 100 военных, также уничтожена различного рода военная техника.

Бойцы группировки «Восток» пресекли попытку Вооруженных сил Украины переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР, заявил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. По его словам, в ходе атаки ВСУ понесли потери как и живой силе, так и в технике.

Военный корреспондент Игорь Жданов заявил, что российские военные прорвали первую линию обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве. По его информации, ВС РФ установили контроль над несколькими опорными пунктами и высотами. Попытка украинских сил отбить утраченные позиции обернулась для них провалом, добавил журналист.

Украинский телеканал «Дом» сообщил о серии взрывов, прогремевших вечером 8 августа в Харьковской области. Как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе была объявлена воздушная тревога.

Фото: МО Украины

Телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Украины вынуждены менять тактику контрнаступления из-за непробиваемой обороны ВС РФ. По данным издания, украинские военные не только не смогли дойти до линии обороны российских сил, но и понесли серьезные потери. Американский конгрессмен Майк Куигли заявил, что сейчас для Киева настало самое сложное время в конфликте.

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон на этой неделе объявит о новом пакете военной помощи Украине. Он не стал раскрывать, что конкретно в него войдет, однако отметил, что американская сторона продолжает снабжать ВСУ артиллерией и иными видами вооружения.

Дипломат также отметил, что США совместно с Украиной «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева, контакты между сторонами будут продолжены. Кроме этого, страны «Большой семерки» также ведут собственные переговоры с Украиной.

Издание Handelsblatt пишет, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall приобрел у Бельгии 50 танков Leopard для последующей передачи Украине. По информации журналистов, боевые машины будут переоборудованы на предприятиях концерна в Дюссельдорфе, после чего отправлены в Киев.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате удара ВСУ несколько жилых домов, хозяйственных построек, торговых объектов и автомобилей получили повреждения.

Заместитель главы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский заявил, что украинская армия отправила в район населенного пункта Урожайное танки и несколько единиц бронетехники. Он отметил, что при попытке наступления БМП и танк были выведены из строя.

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