В Минобороны сообщили о неудачной попытке ВСУ переправиться через реку ВС России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Бойцы группировки «Восток» ВС РФ пресекли попытку переправки Вооруженных сил Украины (ВСУ) через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР, рассказал ТАС начальниц пресс-центра группировки Олег Чехов. Он также сообщил об отражении атаки ВСУ в направлении Никольского.

Пресечена попытка группы пехоты противника переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки, — сказал Чехов.

Он добавил, что в результате отражения атаки ВСУ в направлении Никольского передовыми подразделениями группировки при поддержке артиллерии были уничтожены живая сила и минометный расчет противника. Кроме того, была пресечена работа двух разведывательных Украины в районе Урожайного.

Ранее Чехов рассказал, что силы российской группировки «Восток» отразили несколько атак противника в направлении Урожайного в ДНР. Кроме того, российская артиллерия уничтожила склад боеприпасов севернее Владимировки, а также пункт временной дислокации войск ВСУ в районе Угледара. Ударом гаубичной артиллерии ликвидирован расчет миномета противника севернее Никольского.

Также глава пресс-службы указал на успехи авиации группировки «Восток». Она разбила пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного и Приютного.