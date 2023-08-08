Госдеп анонсировал новый пакет военной помощи Украине

Фото: МО США

США на текущей неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине, сообщил в ходе брифинга официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер. При этом он не стал раскрывать подробности содержания пакета.

Мы продолжаем поставлять Украине артиллерию, вооружения. У нас будут новые объявления позднее на текущей неделе о дополнительной помощи, которую мы планируем поставить на Украину, — сказал Миллер.

Ранее агентство Reuters сообщало, что в рамках нового пакета помощи Украина может получить от США противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW, Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS и другие боеприпасы. Сумма нового пакета составит $200 млн.

Кроме того, глава отдела закупок сухопутных войск США Даг Буш сообщил, что Вашингтон одобрил отправку Киеву первой партии танков Abrams. Предполагается, что ВСУ получат боевые машины со всеми необходимыми комплектующими в начале осени этого года.

По данным издания The Washington Post, Украина с начала специальной военной операции стала крупнейшим получателем поддержки США со времен Второй мировой войны. По имеющимся данным, Вашингтон выделил Киеву $66,2 млрд.