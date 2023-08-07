Украина стала главным получателем помощи США со времен Второй мировой войны

Фото: U.S. Army

Украина с начала специальной военной операции стала крупнейшим получателем поддержки США со времен Второй мировой войны, сообщает The Washington Post со ссылкой на официальные данные. Согласно информации издания, Вашингтон выделил Киеву $66,2 млрд.

The Washington Post пишет, что Украина получила военной помощи на $43 млрд, в том числе боевую технику из запасов Пентагона примерно на $23,5 млрд. США также выделили около $20,5 млрд экономической и $2,6 млрд гуманитарной помощи.

Кроме того, еще $18 млрд были направлены на финансирование, обещанное для инвестиций в дополнительное вооружение, обучение, консультирование, логистику и оборудование в рамках Инициативы содействия безопасности Украины.

Украина с начала специальной военной операции стала крупнейшим получателем поддержки США со времен Второй мировой войны. Вашингтон выделил Киеву $66,2 млрд, $43 млрд из которых — на военную поддержку.

По данным The Washington Post, помощь Украине превышает двустороннюю поддержку других союзников США, включая Израиль, которому выделяется $8,6 млрд, Египет — $3,3 млрд и Иордания — $2,6 млрд.

Ранее кандидат в президенты от Республиканской партии США Вивек Рамасвами заявил, что вмешательство Вашингтона в ситуацию на Украине может быть связано с коррупцией в семье действующего президента США Джо Байдена. По мнению Рамасвами, ряд платежей, поступивших на счета Хантера Байдена, имели коррупционный характер.