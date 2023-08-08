ВС России взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области Глава Харьковской ВГА Ганчев: ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов

Фото: МО РФ

Российские военные установили контроль над пятью населенными пунктами в Харьковской области, заявил в эфире Первого канала глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. По его словам, такой результат продвижения ВС РФ является «серьезным показателем».

За последние дни к территориям Харьковской области, которые находится под нашим контролем, прибавилось пять населенных пунктов, — сказал Ганчев.

Он также добавил, что движение российских военнослужащих вглубь территории противника идет достаточно активно.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе агрогородка Ольшаны Харьковской области. Представитель ведомства Игорь Конашенков заявил, что за минувшие сутки на этом направлении ВСУ потеряли до 110 военных, а также две гаубицы Д-20 и три автомобиля.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил NEWS.ru, что одной из главных причин выбора купянско-харьковского направления для наступления ВС РФ является удаленность этого участка фронта от Запорожья, где сейчас располагаются основные силы украинской армии. Кроме того, развитая система коммуникаций с соседней Белгородской областью позволяет российским войскам быстрее перебрасывать все необходимое на этот участок фронта.