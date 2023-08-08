Аналитик раскрыл причины наступления ВС РФ в Харьковской области Военэксперт Онуфриенко: Харьков расположен далеко от основных сил ВСУ

Фото: МО РФ

Одна из основных причин выбора купянско-харьковского направления для наступления российской армии заключается в удаленности этого участка фронта от Запорожья, где сосредоточены основные силы ВСУ, сообщил NEWS.ru военный аналитик Михаил Онуфриенко. По его мнению, также роль играют сложный рельеф местности, затрудняющий маневр противнику, и удобная логистика для ВС РФ.

Развитая система коммуникаций с Белгородской областью позволяет нам быстрее перебрасывать туда все необходимое фронту. Кроме того, это направление создает огромное количество сложностей противнику: им придется перебрасывать войска в непосредственной близости от линии фронта, то есть в зоне досягаемости нашей авиации. Ко всему прочему, там водные преграды, которые идут в основном с севера на юг, — отметил Онуфриенко.

Плюсом для украинских военных аналитик назвал большое количество лесов на харьковском направлении, где противник может организовать скрытые огневые точки. Однако, по его словам, отсутствие заранее подготовленной эшелонированной обороны нивелирует для ВСУ преимущества местности, а российские войска опираются на подготовленные позиции.

Мы там создали эшелонированную линию обороны. Противник ее не создавал. Ко всему прочему, это направление имеет стратегический характер для российской армии, если мы имеем цель в конечном итоге добиться освобождения Харькова и области, — подытожил Онуфриенко.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что штурмовые отряды ВС РФ заняли более выгодные позиции в районе агрогородка Ольшаны Харьковской области. По словам представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в течение суток на данном направлении Украина потеряла до 110 военнослужащих, были уничтожены три автомобиля ВСУ, а также две гаубицы Д-20. Ранее МО РФ отчиталось о занятии территории в 11 километров по фронту и три километра в глубину обороны противника.