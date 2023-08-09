Бойцы группировки «Центр» сорвали шесть атак ВСУ Группировка «Центр» сорвала шесть атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях

Фото: МО РФ

Российские военные сорвали шесть атак Вооруженных сил Украины на Сватовском и Краснолиманском направлениях, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. По его словам, ВСУ понесли существенные потери.

В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ, — рассказал Савчук.

По его словам, ВС России также уничтожили БМП, бронированную машину, два пикапа украинских сил, а с помощью тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» был поражен опорный пункт ВСУ. Кроме того, авиация ударила по позициям украинских военных у селений Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество

Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» отразили несколько атак украинских сил в направлении Урожайного в ДНР. По словам начальника пресс-центра группировки Олега Чехова, противник пошел в наступление при поддержке бронетехники.