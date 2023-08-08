«Продолжают жрать кактус»: Ходаковский о появлении у Урожайного техники ВСУ Ходаковский сообщил о появлении у Урожайного бронемашин и танка ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные отправили в сторону населенного пункта Урожайное несколько бронемашин и танк, сообщил в Telegram замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. Он сравнил ВСУ с мышами, которые «плакали и кололись, но продолжали есть кактус».

Как я и предположил, противник не успокоился и решил поддержать пехоту техникой. С северного направления на Урожайное пошли несколько бронемашин и один танк, который был быстро выведен из строя. За компанию с ним отправилась и одна БМП. Как же там на них давят, что они как мыши, которые плакали и кололись, но продолжали жрать кактус? — написал Ходаковский.

Тем временем Telegram-канал «Архангелы спецназа» сообщает, что ВСУ на бронеавтомобилях обстреливают российские посты вблизи Урожайного, бойцы ВС РФ отвечают им артиллерией. Авторы канала также утверждают, что украинские военные провели ротацию вблизи населенного пункта Старомайорское. Российские военные продолжают вести по ним огонь. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Ранее Ходаковский сообщил, что российская армия заставила отступить ВСУ в Урожайном. По его словам, украинские военные продолжают попытки наступать, несмотря на потери.