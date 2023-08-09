Госдеп: США «агрессивно вырабатывают» гарантии безопасности для Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

США и Украина «агрессивно занимаются» выработкой гарантий безопасности для Киева, заявил в ходе брифинга глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер. По его словам, сроки новых контактов между сторонами по этой теме согласованы, однако точной даты пока нет.

Даты у меня нет. Я не хотел бы намечать тут график, поскольку переговоры идут. Но на состоявшихся с украинскими коллегами переговорах были согласованы последующие встречи. Объявления о сроках их проведения у меня нет, — заявил дипломат.

Представитель Госдепа также отметил, что США является не единственной страной, которая ведет переговоры с Украиной. Миллер заявил, что собственные двусторонние переговоры с Киевом также проводят страны «Большой семерки».

Мы занимаемся этим агрессивно, — добавил Миллер.

Ранее Миллер заявил, что Вашингтон не принуждал Киев отказываться от мирных переговоров с российской стороной. Комментируя заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, назвавшей враньем сообщения Госдепа о том, что Москва прекратила диалог, он заявил, что «дело обстоит не так».

Кроме того, дипломат заявил, что американские власти на этой неделе объявят о новом пакете военной помощи Украине. По его словам, Киев получит артиллерию и иное вооружение.