В США отказались признать вину за крах мирных переговоров России и Украины Миллер: США не принуждали Украину отказываться от мирных переговоров с Россией

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США не принуждали Украину отказываться от мирных переговоров с Россией, заявил глава пресс-службы американского госдепартамента Мэттью Миллер. Таким образом он отреагировал на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая назвала враньем сообщения Госдепа о том, что это Москва прекратила диалог.

Нет, абсолютно нет. <...> Когда это мы принуждали Украину отказываться от переговоров? Не знаю, но это не так, — сказал Миллер.

Ранее Захарова заявила, что США принудили президента Украины Владимира Зеленского свернуть мирные переговоры весной 2022 года и инициировали запрет на любые переговоры с РФ, введенный на Украине осенью того же года.

Она также отмечала, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине. По ее словам, Россия готова ответить на «действительно серьезные предложения». Захарова также высоко оценила посреднические и гуманитарные инициативы «друзей из стран Глобального Юга», направленные на достижение мира.

В свою очередь издание New York Times узнало о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил своим дипломатам о возрастающем на Киев давлении со стороны Запада по вопросу мирных переговоров с Россией. Издание отмечает, что украинское руководство рискует столкнуться с проблемой сохранения западной поддержки, поскольку дорогостоящее и изнурительное контрнаступление Украины не дает результатов.