Бойцы ВС РФ прорвали линию обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве Подразделения ВС РФ прорвали первую линию обороны ВСУ в Серебрянском лесничестве

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Подразделения ВС РФ прорвали первую линию обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ряде участков фронта в Серебрянском лесничестве, сообщает Telegram-канал «RT на русском». По его данным, российские бойцы вклинились в оборону противника на глубину до двух километров.

Под контроль войск России перешел целый ряд опорных пунктов и высот. Общая протяженность траншей как минимум в одном из взятых опорников — более километра. Пал действительно серьезный оборонительный рубеж, который многие месяцы сковывал наши действия на этом участке фронта, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские военные хотели срочно отбить утраченные позиции. ВСУ направили в район резервы, однако попытка обернулась для них только еще большими потерями.

По данным канала, в настоящее время противник спешно окапывается и укрепляет запасные рубежи. Российские аэроразведчики это видят и наводят огонь артиллерии. Наступление российских сил на данном направлении продолжается.

Ранее сообщалось, что группировка «Отважные» развивает успех на Краснолиманском направлении, захватывая новые укрепрайоны ВСУ. В районе Серебрянского лесничества противник стянул резервы и смешанными бронегруппами 42, 67 омбр ВСУ и 5 бригады Нацгвардии отчаянно пытался прорвать российские оборонительные рубежи. Отражено шесть атак противника.