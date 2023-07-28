Российские части захватили новые укрепрайоны ВСУ «РВ»: группировка «Отважные» захватила новые укрепрайоны ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Группировка «Отважные» развивает успех на Краснолиманском направлении, захватывая новые укрепрайоны, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По данным канала, ВСУ вынуждены вводить резервы, пытаясь остановить российские части.

Штурмовые отряды «Отважных» выбили боевиков с нескольких крупных укрепрайонов, продвинувшись вперед на 3 км. В районе Серебрянского лесничества враг стянул резервы и смешанными бронегруппами 42, 67 омбр ВСУ и 5 бригады Нацгвардии отчаянно пытался прорвать наши оборонительные рубежи. Российскими подразделениями было отражено 6 атак противника, — говорится в сообщении.

При этом на рубеже Райгородка — Кармазиновка штурмовые отряды 43 омбр ВСУ предприняли попытку выбить российские части с захваченных опорников.

Стрелковым и артиллерийским огнем противник был уничтожен, — отметили вонкоры.

Как сообщалось ранее, российские десантники уничтожили роту солдат Вооруженных сил Украины на Соледаро-Артемовском направлении. Скрытые украинские позиции были обнаружены во время воздушной разведки. Бойцы ВС РФ применили реактивную систему залпового огня «Град» и поразили все намеченные цели. Укрепления, возведенные украинцами, также были уничтожены.