Минобороны РФ заявило об уничтожении двух беспилотников в Подмосковье Минобороны РФ: в Подмосковье уничтожены два украинских беспилотника

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны России в ночь на 9 августа над территорией Московской области пресекли попытку Украины устроить террористический акт с применением беспилотных летательных аппаратов, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что оба вражеских БПЛА были уничтожены.

Сегодня ночью над территорией Московской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что при попытке Украины атаковать столичный регион разрушений и пострадавших нет.

О попытке украинских беспилотников долететь до Москвы ранее рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, БПЛА были обезврежены и сбиты средствами ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Собянин уточнил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее появилась видеозапись с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата в Одинцовском районе Подмосковья. Инцидент произошел недалеко от Минского шоссе. На видео слышен звук взрыва и видна яркая вспышка. Второй беспилотник силы ПВО сбили в районе Домодедово.