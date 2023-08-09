Момент уничтожения атаковавшего Москву беспилотника попал на видео Mash показал кадры уничтожения одного из атаковавших Москву беспилотников

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Telegram-канал Mash опубликовал видеозапись с кадрами уничтожения беспилотного летательного аппарата в Одинцовском районе Подмосковья. По информации Telegram-канала, инцидент произошел недалеко от Минского шоссе.

На видео слышен звук взрыва и видна яркая вспышка. Второй беспилотник, как передает канал, силы ПВО сбили в районе Домодедово.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 9 августа была пресечена попытка атаки двух беспилотников на столицу. По словам градоначальника, оба аппарата были сбиты средствами ПВО при подлете к городу. По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают экстренные службы.

6 августа мэр Москвы также сообщил, что на подлете к Москве силами ПВО был уничтожен беспилотник. По его словам, это произошло в районе 11 часов дня. Позднее в Минобороны РФ рассказали, что украинский беспилотник пытался атаковать объекты на территории Подмосковья. В ведомстве уточнили, что дрон был уничтожен в Подольском районе Московской области. Пострадавших и разрушений нет.