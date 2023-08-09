Пушилин назвал число выпущенных за день боеприпасов по Донецку Пушилин заявил, что 9 августа ВСУ выпустили по Донецку 163 боеприпаса

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что 9 августа ВСУ выпустили по Донецку 163 боеприпаса. По его словам, по населенным пунктам ДНР применялась реактивная артиллерия и ствольная артиллерия, при этом в Петровском районе Донецка в результате попадания снаряда в двухэтажный дом погибла маленькая девочка.

Сегодня противник выпустил 163 боеприпаса. По населенным пунктам Республики применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе кассетного типа. С утра под обстрелами артиллерии противника Киевский, Кировский и Петровский районы столицы ДНР, Горловка. В Киевском районе ранен один человек, — сообщил он.

Он добавил, что к этому времени повреждены шесть жилых домов в Донецке и Горловке. Кроме того, в Горловке повреждена школа.

Ранее сообщалось, что в Донецке после обстрела ВСУ загорелся первый корпус университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади около трех тысяч квадратных метров, а также часть второго этажа. На место были направлены усиленные бригады пожарных, которым удалось локализовать возгорание.