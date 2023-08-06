Пожар в здании Донецкого университета локализовали

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарным Донецка удалось сдержать распространение огня в университетском здании после обстрела со стороны ВСУ. Пожар повредил кровлю и верхние перекрытия на площади около трех тысяч квадратных метров, а также часть второго этажа.

Информация о происшествии поступила в 22:20. Горел первый корпус Донецкого университета экономики и торговли имени М. Туган-Барановского. Перед этим ВСУ ударили кассетным боеприпасом. На место были направлены усиленные бригады пожарных.

По прибытии на место происшествия пожарные обнаружили, что огонь охватил кровлю двухэтажного здания. В ответ на это была отправлена дополнительная спецтехника. По состоянию на 05:02 распространение огня удалось остановить. Работы по его ликвидации продолжаются.

По последним данным, в процессе тушения пожара участвуют 19 единиц оборудования и 91 специалист от МЧС России в ДНР.

Ранее в экстренных службах сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по центру Донецка с использованием кассетных боеприпасов. В центре города на бульваре Пушкина прозвучали четыре мощных взрыва и ряд меньших по мощности разрывов. В небе были заметны вспышки. Информация о потерпевших и ущербе на данный момент уточняется.