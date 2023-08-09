Стало известно о ликвидации подполковника ВСУ Поддубный: ликвидирован подполковник ВСУ Юрий Баранецкий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В зоне СВО ликвидировали подполковника ВСУ Юрия Баранецкого, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале. По его словам, он был в составе 118-й отдельной механизированной бригады украинской армии и проходил боевую подготовку в Великобритании.

Ликвидирован подполковник ВСУ Юрий Баранецкий. Баранецкий был в составе 118-й отдельной механизированной бригады ВСУ, боевую подготовку проходил в Великобритании, — написал Поддубный.

Военкор отмечает, что Баранецкий руководил танковым подразделением на Запорожском направлении.

Ранее Поддубный сообщил, что ВС РФ ликвидировали на Купянском направлении подполковника ВСУ Василия Симушина. По данным военкора, командир погранотряда специального назначения (СпН) участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. До этого Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что российские войска развивают наступление на Купянском направлении, в частности смогли взять ряд опорных пунктов в районе Лимана Первого. При этом ВСУ перебрасывают на Купянское направление силы, включая западную бронетехнику и иностранных бойцов. В Минобороны РФ данную информацию также не комментировали.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщал, что российские штурмовики разгромили пехотную роту ВСУ вблизи населенного пункта Ольшаны на Купянском направлении в зоне СВО. По его словам, украинские военные пытались в ответ провести четыре контратаки, все они были отбиты.