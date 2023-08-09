Военэксперт рассказал, могут ли ВСУ использовать шоссе вместо аэродромов Военэксперт Липовой назвал реальным использование авиацией ВСУ дорог вместо аэродромов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины могут использовать дороги вместо аэродромов, однако при этом они столкнутся с трудностями, рассказал NEWS.ru Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой. В частности он подчеркнул, что самолеты смогут лишь сесть, а не взлететь. Это обусловлено тем, что на украинских дорогах много мусора.

Это теоретически реально, так как дороги строились еще в СССР и действительно подходят для посадки советских самолетов на случай ведения боевых действий в определенном районе. Посадить можно, но не взлететь, так как на шоссе слишком много мусора, который может попасть в двигатель и вывести его из строя, — рассказал Липовой.

Военный эксперт также подчеркнул, что определенные сложности может создать и само состояние украинских дорог. По его словам, на дорогах могут быть выбоины и ямы, значительно усложняющие взлет и посадку. Кроме того, такое использование инфраструктуры помешает транспортному сообщению.

Сергей Липовой ранее оценил возможности украинских летчиков поднимать самолеты до нанесения ракетных ударов по аэродромам. По его мнению, им не хватит времени на то, чтобы поднять машину в воздух, так как ракеты долетают до цели всего за 30 минут. На подготовку самолета ко взлету при этом может потребоваться больше времени.