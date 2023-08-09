Военэксперт оценил шансы ВСУ поднимать самолеты до ударов по аэродромам Военэксперт Липовой назвал низкими шансы ВСУ поднимать самолеты до ударов по аэродромам

Фото: U.S. Air Force Staff, Sgt. Allis/Keystone Press Agency//Global Look Pres

Украинские летчики не успеют поднять самолеты в воздух до нанесения ударов по аэродрому, заявил NEWS.ru генерал-майор авиации, Герой России Сергей Липовой. По словам эксперта, ракеты летят до цели около 30 минут, что недостаточно для подготовки самолета к вылету. Кроме того, сообщения о ракетных атаках звучат не сразу после их запуска.

Взлет самолета, в каком бы состоянии не находился, занимает время. Как правило, ракеты летят до цели не более 30 минут. За такой срок авиацию поднять в воздух не успеют, только если пилоты уже в самолетах с прогретыми двигателями, или им придется сразу добежать до самолета, запустить двигатель и взлететь, — рассказал Липовой.

Генерал-майор также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины остается все меньше аэродромов, откуда они могут поднимать свои самолеты. В скором времени Киев может полностью лишиться авиации, способной нести крылатые ракеты, считает он.

По данным немецкого издания Bild, армия Украины вынуждена каждые 24 часа перегонять советские фронтовые бомбардировщики Су-24 с одного аэродрома на другой. Такими маневрами украинское командование пытается ввести российскую разведку в заблуждение. Места базирования самолетов Киев прикрывает современными западными зенитными системами, в том числе американской системой Patriot.