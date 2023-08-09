Эксперт рассказал, как шведские интернет-терминалы помогут ВСУ на поле боя Военный аналитик Артамонов: шведские интернет-терминалы усилят возможности ВСУ

Фото: Satcube

Отправка на Украину шведских терминалов, которые обеспечат зоны боевых действий спутниковым интернетом, усилят возможности ВСУ, заявил NEWS.ru военный аналитик Александр Артамонов. По его словам, эти приборы улучшат прием и передачу информации, а также смогут вести наблюдение за боевой обстановкой.

Шведы добавляют еще одно звено в сетецентрическую цепочку, которой пользуется наш противник. НАТО сильна в сборе данных и анализа распределения целей. У нас сетецентрический принцип обработки информации работает пока так себе, — отметил Артамонов.

По словам военного аналитика, сбор информации для ВСУ на настоящий момент осуществляется через Starlink, который остается незаменимым для украинских военных. Он отметил, что с помощью этой системы украинские офицеры, имеющие доступ к закрытой натовской системе информации, уже могут перекидывать на поле боя целеуказания артиллерийским и орудийным формированиям. При этом интернет-терминалы Satcub, которые могут принимать сигналы Starlink, только усилят этот обмен боевой информацией, пояснил эксперт.

Думаю, с их помощью противник усилит контрбатарейную борьбу: это расчет точки пуска наших снарядов, вычислении их траекторий полетов. Сейчас работают американские станции контрбатарейной борьбы. Но шведы обещали поставлять свои системы, вот, похоже, они приступили к этому, — заключил Артамонов.

Как сообщили шведские СМИ, Satcube поставит на Украину около сотни терминалов, которые можно будет использовать для обеспечения доступа в интернет в районах, где из-за боевых действий «отключены мобильные и наземные сети». При этом отмечается, что первые поставки оборудования уже состоялись в начале лета.

Ранее стало известно, что российские подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начали глушить системы связи Starlink компании Space X Илона Маска, которые используют украинские военные. Эту информацию подтвердили наблюдатели с обеих сторон конфликта. По мнению экспертов, такие помехи сильно скажутся на сетецентрической боевой информационно-управляющей системе НАТО, которая опирается на эту спутниковую сеть, давая рекомендации украинским войскам.