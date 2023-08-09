Поддубный объяснил, почему американцы поддерживают выделение помощи Украине Поддубный: власти США убедили американцев, что их благополучие зависит от Украины

Фото: МО Украины

В преддверии президентских выборов в США власти страны пытаются убедить граждан, что их благополучие зависит от победы Украины, заявил в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, поэтому граждане Соединенных Штатов встречают с воодушевлением новые пакеты помощи Киеву.

Провальная кампания в Афганистане никого и ничему не научила. Потому, новости о подготовке нового пакета военной помощи Украине, о котором Вашингтон объявит на этой неделе, или «зеленый свет» от Байдена на обучение украинских летчиков на F-16, западной аудиторией по-прежнему встречаются воодушевленно, — объяснил Поддубный.

Заявлений о необходимости накачки Украины оружием становится все больше по мере гибели солдат ВСУ, добавил военкор. По его словам, ни Киев, ни Вашингтон не заботит тот факт, что умирают обычные «украинские мужики».

Ранее Поддубный заявил, что за период контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли большое число подготовленных военнослужащих и сотни единиц западной техники. По его словам, Киев испытывает значительные трудности при попытках закрыть бреши. Кроме того, добавил он, украинской армии не удалось прорвать даже первую линию обороны Вооруженных сил России.