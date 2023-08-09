Стало известно о переброске в район Работино пехоты ВСУ ВСУ перебросили пехоту в лесополосы в районе Работино на Запорожском направлении

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Архангел Спецназа Z» сообщил, что ночью ВСУ перебросили пехоту в лесополосы в районе Работино. Уточняется, что украинская армия начала активно применять кассетные боеприпасы перед штурмом и передвигаться на мотоциклах.

В то же время канал отмечает, что солдаты ВСУ также высадились севернее населенного пункта Пятихатки и ведут там бой с помощью артиллерии. По данным канала, у них наблюдаются сложности, по ним наносят удары дроны FPV.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинских частей в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По информации канала, ВСУ пытались зайти в само село, но ВС РФ сохранили контроль над ним.

До этого российские военные пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три лодки, перевозившие до 15 украинских военных. Российские силы обстреляли ВСУ в районе островов Борщевой и Белогрудый на Херсонском направлении. Кроме того, бойцы группировки «Днепр» применили ракеты «воздух — поверхность» и нанесли высокоточный удар по скоплению ВСУ на острове в низовьях Днепра. Выявить местоположение украинских военных помогли разведчики.