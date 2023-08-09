Стало известно об отбитых атаках ВСУ в Запорожье Российская армия отбила все атаки ВСУ в районе Работино

Фото: МО Украины

Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник сообщил, что Вооруженные силы России отбили все атаки украинских частей в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. По информации канала, ВСУ пытались зайти в само село, но ВС РФ сохранили контроль.

ВСУ попытались зайти в само Работино, но были оттуда выбиты, — сказал источник.

Ранее российские военные пресекли две попытки ВСУ перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Из стрелкового оружия и гранатометов были уничтожены три лодки, перевозившие до 15 украинских военных. Российские силы обстреляли ВСУ в районе островов Борщевой и Белогрудый на Херсонском направлении.

До этого бойцы группировки «Днепр» применили ракеты «воздух — поверхность» и нанесли высокоточный удар по скоплению ВСУ на острове в низовьях Днепра. Выявить местоположение украинских военных помогли разведчики.

5 августа врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные уничтожили три штурмовые группы украинской армии в районе населенного пункта Работино на Ореховском направлении в зоне проведения военной операции. По его словам, за последние сутки ВСУ 39 раз обстреливали населенные пункты региона на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.