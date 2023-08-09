Во Франции заявили о риске из-за возвращения наемников с Украины Французский депутат выразил опасения из-за возвращения воевавших на Украине наемников

Фото: МО Украины

Внутренняя безопасность Франции находится под угрозой из-за возвращения воевавших на Украине наемников, часть из которых придерживается ультраправых взглядов, заявил депутат парламента Франции Фредерик Матье. Он направил соответствующее обращение главе МВД страны Жеральду Дармадену и задал вопрос, какие действия планируется принять для сокращения рисков из-за возвращения таких граждан.

Господин Фредерик Матье предупреждает министра внутренних дел <...> о риске, связанном с присутствием французских боевиков в составе украинского интернационального легиона. <...> Действительно, среди 400 французов, уехавших на Украину с начала конфликта, насчитывается около сотни боевиков, большинство из которых явно идентифицируют себя как часть ультраправого движения, — говорится в обращении.

Парламентарий отметил, что среди французских радикалов на Украине есть как бывшие военные, так и гражданские. Они выкладывают в социальные сети флаги и татуировки с нацистской символикой, а также оправдывают свое присутствие в зоне боевых действий «борьбой за европейскую цивилизацию», уточнил депутат. Матье подчеркнул, что в последнее время увеличился террористический риск, исходящий от ультраправых.

Полностью ли [Дармаден] оценивает риск, связанный с возвращением людей, которые прославляют таких личностей, как норвежский массовый убийца Андерс Брейвик, и возвращаются с определенным опытом обращения с оружием, — задается вопросом парламентарий.

Сенатор Алексей Пушков ранее заявил, что Франция не хочет видеть у себя в стране ультраправых «борцов за свободу и демократию», которые вернулись с Украины. Таким образом парламентарий отреагировал на публикацию Le Parisien об аресте граждан, воевавших в качестве наемников.